Армен Саргсян поздравил президента Чехии с Национальным праздником

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Национального праздника страны - Дня государственности направил президенту Чешской республики Милошу Земану поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Армении.

«Армения придает большое значение последовательному развитию и углублению дружественных связей с Чехией, основанных на общих ценностях, как в двустороннем и многостороннем формате площадках, так и в рамках Евросоюза.

Уверен, что совместными усилиями мы придадим новый импульс сотрудничеству между нашими странами, фиксируя достижения в разных сферах».