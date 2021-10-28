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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

 


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