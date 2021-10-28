Разведка Южной Кореи опровергла слухи о двойнике Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын потерял 20 килограммов, но признаков проблем со здоровьем у него нет, передало в четверг южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на данные разведки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, государственное разведывательное управление Южной Кореи на закрытом заседании парламента страны опровергло слухи о том, что вместо Ким Чен Ына на публике якобы появляется его двойник. Просто лидер КНДР похудел, когда как раньше весил предположительно 140 килограммов.

На днях в американских СМИ утверждалось, что Ким Чен Ын был будто бы отстранен от власти его сестрой летом этого года, а вместо него действует двойник.

Как сообщает Рёнхап, южнокорейская разведка использовала "технологии искусственного интеллекта и другие научные методы", чтобы проанализировать состояние здоровья Ким Чен Ына по его изображениям.

Ким Чен Ын пришел к власти после смерти своего отца Ким Чен Ира в конце 2011 года. Его дед Ким Ир Сен был основателем КНДР, он скончался в 1994 году. В Северной Корее власть передается по наследству из соображений, что отец никогда не предаст заветы своего отца. Есть ли возможный наследник Ким Чен Ына, не известно.