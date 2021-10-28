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Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании

Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решения, подтверждающие, что коронавирусные сертификаты, выпущенные в Армении и Великобритании, эквивалентны европейскому электронному COVID-сертификату", - говорится в документе.

Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза и их сертификаты "будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты.

 


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