Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании
Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии.
"Сегодня Европейская комиссия приняла решения, подтверждающие, что коронавирусные сертификаты, выпущенные в Армении и Великобритании, эквивалентны европейскому электронному COVID-сертификату", - говорится в документе.
Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза и их сертификаты "будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен