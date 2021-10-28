Меркель во время G20 планирует обсудить с Байденом иранскую проблематику

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет во время саммита "двадцатки" 30-31 октября встречу с президентом США Джо Байденом, на которой будет обсуждаться тема Ирана. Об этом заявил в четверг журналистам в Берлине источник в кабмине ФРГ.

"Запланирована встреча с президентом США, позже к ней присоединится, вероятно, Франция и Великобритания, встреча будет посвящена теме Ирана", - сказал источник.

Меркель может провести еще несколько встреч с лидерами стран "двадцатки", но они пока находятся в стадии планирования. "На всех двусторонних встречах речь будет затронуты такие темы, как Афганистан или Судан", - сказали в кабмине,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Саммит G20 пройдет 30-31 октября в Риме.