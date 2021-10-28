COVID-статистика Грузии: ситуация в Имерети и Кахети остается тяжелой

В Грузии за последние сутки сделано 46 107 тестов на коронавирус: 27 157 – на антиген, 21 852 – ПЦР-теста и выявлено 4 009 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 707 290 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 177 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 647 878 пациентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 45 пациентов, а с начала пандемии – 9 918.

Из 4 009 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 502. Ситуация по регионам такова: Аджария – 105, Имерети – 732, Квемо Картли – 273, Шида Картли – 279, Гурия – 113, Самегрело - Земо Сванети – 296, Кахети – 523, Мцхета-Мтианети – 69, Самцхе-Джавахети – 92, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.

На данный момент в Грузии 49 468 активных случаев, из них 6 271 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 547 пациентов тяжелое, из них 328 подключены к аппарату искусственного дыхания. 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 42 201 инфицированный проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 25 269.

Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 26 октября составляет 8,69%, за две недели – 8,97%, за семь дней – 8,89%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.