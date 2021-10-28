Определены места проведения соревнований XXV зимних Олимпийских игр

Оргкомитет XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина Д'Ампеццо утвердил места некоторых соревнований и церемоний.

В Арене ди Вероне, которая находится в двух часах езды от столицы Ломбардии, пройдут церемонии закрытия Игр и открытия Паралимпиады.

Кстати, в этом древнеримском амфитеатре, построенном в 30 г. до н. э. часто ставятся оперные спектакли и проходят концерты.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоится на миланском стадионе «Сан Сиро».

Скай-альпинисты, которые дебютируют на этих играх, поборются за медали в городке - Бормио, находящемся у границы с Швейцарией.

Лыжники, лыжные прыгуны, биатлонисты и конькобежцы будут соревноваться на аренах известных любителям спорта Val di Fiemme.

Италия с МОК продолжает консультации по вопросу определения мест проведения соревнований.