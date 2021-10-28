В рамках проекта «Айг-1» будет выделено 377,4 га территории под строительство солнечной фотоэлектрической станции

На заседании правительства 28 октября принято решение выделить в уставный капитал ANIF земельные участки площадью 377,4 га, находящиеся в собственности Республики Армения, для строительства солнечной фотоэлектрической станции в рамках программы «Айг-1».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Фонд государственных интересов Армении.

Отмечается, что утвержденная правительством Армении программа «Айг-1» предусматривает строительство 200-мегаваттной солнечной электростанции на территории общин Даштадем-Талин Арагацотнской области.

Проект подтверждает приверженность правительства развитию возобновляемой энергетики, в соответствии с которой до 2030 года планируется строительство солнечных электростанций мощностью до 1 000 МВт, в том числе и автономных, с целью увеличить долю производства солнечной энергии в целом не менее чем до 15%.

Проект имеет стратегическое значение как с точки зрения увеличения доли возобновляемых источников энергии, так и общего энергетического баланса Республики Армения, энергетической безопасности и повышения уровня независимости.

Программу «Айг-1» реализуют совместная компания, учрежденная «АНИФ» и компанией «Масдар» из Объединенных Арабских Эмиратов. Компания «Масдар» - одна из ведущих международных компаний в области возобновляемой энергетики.