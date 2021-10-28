Аудитория Конфуция, открывшаяся в РАУ, поможет армянским студентам лучше узнать Китай

В Ереване, в новом корпусе Армяно-Российского (Славянского) университета, открылась аудитория Конфуция. Как сообщает «Арменпресс», чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении Фань Юн на церемонии открытия выразил надежду, что аудитория великого китайского философа Конфуция (552 г. до н.э. - 479 г. до н.э.) предоставит армянским студентам возможность приобрести более глубокие знания китайского языка, будет способствовать армяно-китайскому сотрудничеству и развитию двусторонних отношений.

Приводя слова армянских и китайских руководителей, что хорошие отношения между Арменией и Китаем обусловлены дружескими отношениями между армянским и китайскими народами, посол Фань Юн подчеркнул, что самое главное в этих отношениях - это «связь между сердцами людей».

«Я буду очень рад, если аудитория Конфуция в Армяно-Российском университете расширит эту сердечную связь. Я надеюсь, что аудитория Конфуция, а также синхронного перевода позволят большему количеству молодых людей получать более глубокие знания китайского языка и будут способствовать сотрудничеству и развитию двух стран. Аудитория Конфуция многим студентам может дать возможность лучше узнать китайскую культуру и язык, а также углубить свои экономические знания и интерес к Китаю», - сказал посол Фань Юн.

Посол Китая отметил рост числа молодых людей, интересующихся китайской культурой. В связи с этим он надеется, что сотрудничество, взаимопомощь между посольством и университетом, создадут больше возможностей для знакомства студентов с Китаем.

Посол подчеркнул, что Армяно-Российский университет уже известен своим значительным вкладом в развитие армяно-китайских отношений и китаеведения в Армении. Он поблагодарил присутствовавших на мероприятии двух директоров Института Конфуция ЕГЛУ им. В. Брюсова, Гора Саргсяна и Ван Чанцуена.

Напомнив обо всех трудностях прошлого года, посол Фань Юн выразил надежду, что после всего этого китайский и армянский народы ожидает лучшая жизнь.

Ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян, в свою очередь, отметил, что открытие великолепного Центра Конфуция осуществляется в рамках долгосрочного, практического и плодотворного сотрудничества между правительством РА и посольством Китая.

«Выражаю свою признательность послу и правительству Китая. Должен отметить, что Армяно-Российский университет - единственный в нашей стране, который реализует академические программы в области китаеведения. Мы занимаемся этим много-много лет и уже добились впечатляющих результатов. Наши китаеведы работают по профессии даже в Китае. Они пользуются большим уважением в своей профессиональной среде», - отметил ректор университета.

Мероприятие, конечно же, не ограничилось выступлениями посла, руководителей вузов и профессоров. Студенты отделения китаеведения Института Конфуция подготовили интересную презентацию о китайской культуре. Они пели китайские песни, декламировали стихи и демонстрировали, как заваривать китайский чай.

Посол Фань Юн, в свою очередь, угостил ректора Армена Дарбиняна и других своих коллег китайской выпечкой под названием «лунный пирог».

Арам Саргсян