Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", — сказал он.

По словам руководителя НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V", или "ГамКовидВак". Она широко используется, хотя россиянам также доступны препараты новосибирского центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона") и Центра имени М. П. Чумакова ("КовиВак"), ведутся еще несколько разработок.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что врач посоветовал ей назальную вакцину в качестве дополнительной защиты. Она добавила, что этот вид иммунизации неэффективен без основной прививки.