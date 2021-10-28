Армения с РФ обсуждает возможности нормализации армяно-турецких отношений

Армения с Россией обсуждает вопросы нормализации армяно-турецких отношений.

Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Мы неоднократно говорили, что готовы начать обсуждение нормализации отношений с Турцией. Как я уже сказал, мы с нашими российскими коллегами обсуждаем, каким образом мы можем продвигаться в этом процессе. Думаю, эффективнее будет начать эту работу, потому что и мы, и турецкая сторона, уже отметили, что есть положительные сигналы, мы можем приступить к нормализации отношений", - сказал Григорян.