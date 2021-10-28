Какие развития вырисовываются в отношениях Ереван-Эр-Рияд: комментарии Шаана Гантааряна

Главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян прокомментировал развитие отношений Ереван-Эр-Рияд на фоне визита президента Армении в Саудовскую Аравию.

В беседе с «Арменпресс» он подчеркнул, что Эр-Рияд не может спокойно воспринимать образование проанкарского турано-исламского полюса. По его словам, в борьбе за влияние на арабский мир и, особенно, на суннитские страны Анкара начала предпринимать амбициозные шаги и угрожать Эр-Рияду. «На некоторых этапах сирийской войны противоречия между Турцией и Саудовской Аравией были довольно выраженными с точки зрения влияния конфликтующих сил на местах. И если мы обратимся к действиям, предпринятым Анкарой на Южном Кавказе, Саудовская Аравия не должна приветствовать их, видя в перспективе политическую цель формирования нового проанкарского исламского полюса. Но была и возможность изменения пограничного статуса Ирана, что в принципе должно отвечать интересам Саудовской Аравии. Это направление определенным образом изменилось. Конечно, не вполне», - прокомментировал Шаан Гантаарян.

По его мнению, вполне реально рассматривать мотивы всего этого применительно к иранскому фактору. «Разумеется, между Эр-Риядом и Тегераном начался новый процесс не только с точки зрения риторики, но и с точки зрения урегулирования напряженности. Я считаю, что все эти обстоятельства следует учитывать при установлении дипломатических отношений между Эр-Риядом и Ереваном», - заключил Шаан Гантаарян.