Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в поддержку США в случае нападения.

"Угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем", - сказала глава Тайваня.

По ее мнению, для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно расширение коммуникации.

"Мы можем сесть за стол переговоров и поговорить о наших разногласиях", - отметила она.

Она также выразила мнение, что США поддержат Тайвань "в случае нападения с материка".

Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, однако предусматривает военную помощь США Тайваню,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.