Армения готова к делимитации и демаркации границы с Азербайджаном и ждет положительного сигнала: Армен Григорян

Армения готова к процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил об этом журналистам после заседания правительства, добавив, что одним из возможных вариантов является зеркальный вывод армянских и азербайджанских войск, размещение пограничных войск на соответствующих территориях и начало процесса делимитации и демаркации.

«Мы заявили, что готовы начать процесс делимитации и демаркации, и ожидаем позитивного сигнала от Азербайджана», - сказал Григорян, отметив, что Азербайджан в ООН заявил об этом, но процесс не продвигается.

«Такое заявление сделано в ООН в сентябре, но мы не можем продвигаться вперед. Что касается предусловий или чего-то еще, мне трудно сказать, почему Азербайджан не начинает процесс делимитации и демаркации», - сказал Григорян.

При этом он отметил, что первые демаркации при Советском Союзе были в 1920-х, 1926-1927 годах, закончились в 1929 году, более поздние карты основаны на картах тех лет. По словам секретаря Совбеза, в рабочей группе обсуждались карты, которые должны лечь на стол переговоров.