Мануэл Петросян и Анна Саргсян в турнире «Grand Swiss» стартовали с победы



В международном турнире «Grand Swiss» армянские шахматисты стартовали с победы. Как передает «Арменпресс», свои партии вничью завершили Левон Аронян, Сергей Мовсисян, Роберт Ованнисян, Габриэль Саргсян, Самвел Тер-Саакян. Айк Мартиросян проиграл, Мануэл Петросян победил. В женском турнире победу одержала Анна Саргсян, уступила Элина Даниелян. Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Турниры в столице Латвии, Риге пройдут с 27 октября по 9 ноября. Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Турниры в столице Латвии, Риге пройдут с 27 октября по 9 ноября.