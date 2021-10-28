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Мануэл Петросян и Анна Саргсян в турнире «Grand Swiss» стартовали с победы

Мануэл Петросян и Анна Саргсян в турнире «Grand Swiss» стартовали с победы

В международном турнире «Grand Swiss» армянские шахматисты стартовали с победы.

Как передает «Арменпресс», свои партии вничью завершили Левон Аронян, Сергей Мовсисян, Роберт Ованнисян, Габриэль Саргсян, Самвел Тер-Саакян. Айк Мартиросян проиграл, Мануэл Петросян победил.

В женском турнире победу одержала Анна Саргсян, уступила Элина Даниелян.

Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Турниры в столице Латвии, Риге пройдут с 27 октября по 9 ноября.
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