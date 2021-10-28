Правительство Армении предоставит Арцаху новый кредит на сумму 13,5 млрд драмов: ассигнования доходят до 120 млрд драмов

Как передает «Арменпресс», министр финансов Тигран Хачатрян на заседании правительства отметил, что это уже 5-е подобное мероприятие. В целом в 2020 году Арцаху перечислено почти 120 млрд драмов.

1,3 млрд драмов будут предоставлены безвозмездно, они направлены финансирование населению Арцаха оплат за электричество, газ и услуги связи на ноябрь 2021 года.

Проект предусматривает предоставление Республике Арцах межгосударственного кредита в размере 12,2 млрд драмов на погашение ноябрьских зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение, облигаций, предусмотренных госбюджетом в 2021 году. Межгосударственный заем предоставляется правительству Арцаха по процентной ставке 0,001% годовых со сроком погашения 1 января 2025 года.

Проект решения основан на программе правительства на 2021-2026 годы. Одно из положений программы направлено на восстановление послевоенной ситуации в Арцахе, активизацию экономической жизни и решение социальных проблем перемещенного населения.