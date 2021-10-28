Решением правительства Размик Петросян назначен губернатором Арагацотнской области. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил бывшего губернатора Давида Геворгяна за его работу, поздравил Размика Петросяна со вступлением на должность и пожелал ему успехов.

Назначенный губернатор, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что своей деятельностью он постарается оправдать все ожидания.