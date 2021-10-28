Правительство содействует развитию частного парникового хозяйства

Правительство ООО «НАКИ» предоставит льготы на товары, ввозимые в рамках инвестиционной программы приоритетного сектора, в частности, освобождение от пошлин ввоза. Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта оборудование, импортируемое ООО «НАКИ», будет использовано для строительства теплиц в Арагацотнской области РА. Тепличный комплекс соответствует лучшему европейскому опыту и отвечает всем современным стандартам. Уже реализовано 160 миллионов драмов капитальных вложений.

В рамках программы на строительство новой теплицы предусмотрено вложить еще 53 млн драмов. До конца 2022 года в рамках инвестиционной программы планируется создать 3 новых рабочих места со средней заработной платой до 55 000 драмов.

Компания 50% продукции после завершения строительства теплицы, с 2023 года планирует экспортировать в Россию.

Стоимость товаров, представленных для получения льготы, составляет 34 миллиона драмов. Освобождение от таможенных пошлин оценивается в 1,7 млн драмов.

Импортируемые товары не ввозятся из стран-участниц ЕАЭС, так как не соответствуют техническим требованиям компании.