Министерство опровергает слухи, что осенние школьные каникулы продлятся еще на две недели

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщает, что информация, появившаяся в некоторых СМИ о продлении школьных осенних каникул еще на две недели, не соответствует действительности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство ОНКС.

«Обращаемся к общественности с призывом следить только за официальной информацией министерства. Проверять достоверность информации нужно на сайте министерства escs.am в социальных сетях. Призываем наших коллег из СМИ проявлять надлежащий профессиональный стиль действий, воздерживаться от распространения дезинформации и принимать за основу соответствующие сообщения Министерства образования, науки, культуры и спорта», - говорится в заявлении МОНКС.