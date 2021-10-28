Арман Татоян не имеет отношения ни к каким политическим процессам: Офис Омбудсмена

Никаких политических предложений Защитнику прав человека Республики Армения Арману Татояну не поступало, он не имеет отношения ни к каким политическим процессам.

Как передает « Арменпресс », Офис Омбудсмена распространил это заявление, касаясь публикации в прессе, согласно которой различные политические лагеря пытаются перетянуть Армана Татояна на свою сторону. «Омбудсмен продолжает вести свою деятельность по аполитичному принципу, руководствуясь высокой конституционной миссией Защиты прав человека», - говорится в заявлении Офиса ЗПЧ.