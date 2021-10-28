В Армении за сутки подтверждено 2 307 случаев заражения Covid-19, скончались 38 человек

В Армении всего подтверждено 302 450 случаев заражения COVID-19, 264 678 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 30 303 пациента. Всего проведено 2 048 128 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

По состоянию на 11:00 28 октября проведено 15 818 тестов. Подтверждено 2 307 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 962 заболевших, есть 38 летальных исходов.

Всего по причине Covid-19 зарегистрировано 6 189 летальных исходов. Общее количество случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 280.