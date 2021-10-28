Сбылась мечта детей Ахпрадзора: в селе построено футбольное поле

В высокогорном приграничном селе Ахпрадзор Гегаркуникской области усилиями Фонда «Джинишян», при софинансировании администрации общины построено футбольное поле.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Ахпрадзор Лаврендик Казарян, вложение фонда «Джинишян» составило 3 млн драмов, вложение общины Ахпрадзор - 450 000 драмов. «Строительство небольшого футбольного поля было очень важным делом, наши дети ждали его очень давно. Он в эксплуатации с сентября, и стал любимым местом времяпровождения наших ребят. Надеюсь, что благодаря этому начинанию в нашей общине вырастут талантливые футболисты, футбол станет намного популярнее, а у детей появится возможность тренироваться», - сказал глава сообщества.

Хосров Хлгатян