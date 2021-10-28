Наши журналисты примут участие в футбольном турнире, проходящем в Тбилиси

Футбольная команда армянских журналистов 29-30 октября в столице Грузии Тбилиси примет участие в международном турнире, посвященном памяти известного советского спортивного обозревателя Коте Махарадзе.

Как сообщает «Арменпресс», в турнире, который проводится уже во второй раз, участие примут журналистские команды Грузии, Армении, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана и Азербайджана. Команды будут разделены на две группы, сборные Армении и Азербайджана в разных группах и встретятся только в финале. Таймы будут по 20 минут.

Организатором футбольного турнира является Ассоциация спортивных журналистов Грузии. Букмекерская контора «TotoGaming» - спонсор футбольной команды армянских журналистов.

На турнире в Друскининкае команда армянских журналистов заняла 2-е место.