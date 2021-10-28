Карен Тонаканян и Сейран Егикян вышли в 1/16 финала чемпионата мира по боксу

Члены сборной Армении по боксу продолжают выступления на чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», в 1/32 финала Сейран Егикян соревновался с представителем Италии Никола Корделла. В первом раунде у соперника было больше ударов, преимущество было за представителем Италии. Во втором раунде армянский спортсмен изменил тактику, стал наносить больше ударов и переломил ход поединка. В третьем, решающем раунде преимущество Егикяна стало заметнее, и он с уверенностью одержал победу.

Карен Тонаканян (60 кг) должен был соревноваться с индийцем Сингом Вариндером, но его соперник заразился COVID-19 и не вышел на ринг, победа была присуждена армянскому боксеру.