Цены на цветные металлы - 27-10-21

ЛОНДОН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.20% и составила 2725.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.04% и составила 9605.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.73% и составила 2381.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.51% и составила 19660.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.67% и составила 37150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.52% и составила 3327.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.