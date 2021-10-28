«Бавария» в матче розыгрыша Кубка потерпела неожиданное поражение

«Бавария», многократный чемпион футбольного чемпионата Германии в Мюнхене в матче розыгрыша Кубка потерпела неожиданное поражение.

Как сообщает «Арменпресс», в 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде встретилась с мюнхенской «Боруссией», проиграв со счетом 0:5. Голы забили Куадио Коне, Рами Бенсебаини (дубль) и Бриль Эмболо (дубль).

«Бавария» выбыла из дальнейшей борьбы, «Боруссия» вышла в 1/8 финала.