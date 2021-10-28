Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

«Бавария» в матче розыгрыша Кубка потерпела неожиданное поражение

«Бавария» в матче розыгрыша Кубка потерпела неожиданное поражение

«Бавария», многократный чемпион футбольного чемпионата Германии  в Мюнхене в матче розыгрыша Кубка потерпела неожиданное поражение.

Как сообщает «Арменпресс», в 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде встретилась с мюнхенской «Боруссией», проиграв со счетом 0:5. Голы забили Куадио Коне, Рами Бенсебаини (дубль) и Бриль Эмболо (дубль).

«Бавария» выбыла из дальнейшей борьбы, «Боруссия» вышла в 1/8 финала.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]