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«Барселона» вновь проиграла

«Барселона» вновь проиграла

В 11-м туре чемпионата Испании по футболу каталонскую «Барселону» принимал «Райо Вальекано».

Как сообщает «Арменпресс», хозяевам, футболистам «Райо Вальекано», удалось получить преимущество над «Барселоной», хотя и с наименьшим счетом. Единственный гол «Райо Вальекано» на 30-й минуте забил Фалькао. «Барселона» продолжает серию неудачных матчей.

«Сине-гранатовые» с 15-ю очками в турнирной таблице Ла Лиги занимают девятое место.
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