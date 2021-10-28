«Барселона» вновь проиграла
07:14, 28 Октябрь, 2021
В 11-м туре чемпионата Испании по футболу каталонскую «Барселону» принимал «Райо Вальекано».
Как сообщает «Арменпресс», хозяевам, футболистам «Райо Вальекано», удалось получить преимущество над «Барселоной», хотя и с наименьшим счетом. Единственный гол «Райо Вальекано» на 30-й минуте забил Фалькао. «Барселона» продолжает серию неудачных матчей.«Сине-гранатовые» с 15-ю очками в турнирной таблице Ла Лиги занимают девятое место.
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