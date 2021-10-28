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«Рома» обыграла «Кальяри»: Генрих Мхитарян был на поле в первом тайме

«Рома» обыграла «Кальяри»: Генрих Мхитарян был на поле в первом тайме

В 10-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде встретилась с «Кальяри».

Как сообщает «Арменпресс», «волкам» удалось добиться преимущества со счетом 1:2. В составе «Ромы» отличились Ибаньес и Пеллегрини.

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен в начале второго тайма.

После этого тура столичная команда с 19 очками в турнирной таблице Серии А занимает 4-е место.
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