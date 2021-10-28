Основоложник армянской пейзажной живописи

"Он выделялся из толпы своим вежливым поведением и немного мечтательным взглядом, поэтому любой, кто его видел, не мог подумать ни о чем, кроме того, что этот человек - художник. Профессия наложила на него свой отпечаток: чуткость, зоркий глаз и артистические манеры...

Я познакомился с нашим знаменитым художником, когда он уже был известным художником за пятьдесят, известным не только армянам, но и многонациональному Тбилиси. Знаменитым и популярным. Можно даже сказать, что в те годы он был у нас самым популярным художником, хотя были и другие живописцы не менее талантливые. Его выставки, я помню, для публики были как праздник, особенно для демократов. Когда в газетах публиковалось объявление, что в такой-то день откроется выставка Башинджагяна, горожане, молодые и старые, интеллигенты и школяры, передавали друг другу эту весть. “Открывается выставка Башинджагяна, надо пойти”. И шли целыми группами".

Степан Зорян

Художник с «мечтательным взглядом», родившийся в Грузии, в небольшом провинциальном городке Сигнахи, смог в армянской живописи заложить жанр реалистического пейзажа и стать его основоположником. Великий Мартирос Сарьян и другие мастера армянской кисти признавали его своим предшественником.

Геворг Башинджагян в основном жил и работал в грузинской столице, и два года в городе искусств – Париже. И хотя основным местом его обитания был Тбилиси - Грузия, тем не менее, большинство его работ дышат очаровательными, неповторимыми образами родины и армянской природы: «Арарат», «Дилижанская дорога», «Дом Хачатура Абовяна в Канакере», «Севан», «Севан. Дождливый день», «Ранняя весна» и другие картины, которые выделяются детальным изображением природы и лиризмом. Более того, его кисти на армянскую тематику – своеобразные оды патриотизма, выраженные в цветовых гаммах.

Художнику было еще 26 лет, когда он на своей первой выставке, впервые представил публике и строгим искусствоведам свои свежие и красочные зарисовки, которые позже использовал в больших композициях, таких как «Алазанская долина», «Ночь на реке Кура», «Озеро Севан». Отклики были беспрецедентными. Он снискал славу талантливого художника. С течением времени, его репутации способствовало и то, что помимо своего искусства, художник активно участвовал и в общественной жизни. Он публиковал в прессе статьи об искусстве и литературе, рассказы, новеллы и пьесы. Прилагал энергичные и целевые усилия по сбору и изданию произведений великого певца любви-Саят-Новы, установлению надгробия на его могиле, реставрации армянских архитектурных памятников, занимался деятельностью во благо нации. Словом, эта была личность, преисполненная Божьими дарами, расточающая ими, что дано немногим. Не случайно, что Аветик Исаакян так восхищался художником-патриотом, с которым познакомился в 1896 году. «Наше поколение восхищалось работами Башинджагяна, мы не пропускали ни одну из его выставок. Я с интересом слушал то, что рассказывал этот известный художник. Где только он не был, в Европе, в России. Особенно хорошо он знал Италию и Париж. Он был хорошо знаком с сокровищами Рима, Флоренции, Венеции и Лувра. У него был особый талант к рассказыванию историй. Помню, как он описывал Зангезур, Карабах и Ани. Он был истинным патриотом».

Автор почти 1 000 чудесных картин к концу своей земной жизни подготовился как ХУДОЖНИК. Часто бывал в армянской церкви Сурб Геворг в Тифлисе, подыскивал для себя место под куполом Божьего дома. 3 октября 1925 года он последний раз напомнил своим родным о своем вечном пристанище в притворе церкви, рядом с могилой Саят-Новы…

Акоп Срапян