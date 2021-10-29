“Ереванский бестселлер”: лидирует Шарма: документальная книга, сентябрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за сентябрь.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На втором месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не выносит уроков”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, толкая ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

На третьем месте - “Право на борьбу” Монте Мелконяна. “Право на борьбу” вобрала все произведения, статьи и письма Монте Мелконяна, написанные Национальным героем в 1981-1991 годах, в годы подполья и заключения, о движении за независимость Армении и Арцаха. В ней затронуты проблема Арцаха, передел Армении, освобождение Армянской родины, оставшейся в Турции, вопросы переселения армян диаспоры на эти земли и установление политического суверенитета. Вопросы, которые Монте преподносит с методологической, стратегической и организационной точек зрения.

Книга “Гарегин Нжде. Биография, размышления” Рафаэла Амбарцумяна на четвертом месте. Подборка ключевых моментов деятельности Гарегина Нжде, его изречений, список опубликованных и неопубликованных книг и статей делают этот труд уникальной энциклопедией о лидере армянской освободительной войны ХХ века. Констатируя, что Гарегин Нжде - один из исключительных лиц мировой военно-политической мысли 20-го века, книга представляет его уникальную роль и в мировой истории военной науки и военного искусства.

На пятом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

На шестом месте другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

На седьмом месте вновь Робин Шарма со своим очередным бестселлером “Кто заплачет, когда ты умрешь”. Шарма очень простым и понятным языком хочет донести до читателя довольно много глубоких жизненных мыслей. Откройте для себя свое призвание, изучите собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей работы, серьезно относитесь к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни ... Цель жизни - целенаправленная жизнь.

Восьмое место занимает Робин Шарма с книгой “8 советов лидерства от монаха, который продал свой Феррари”. Выполнять обещания, быть «агрессивным» слушателем, всегда проявлять сострадание, быть правдивым. Вот основные принципы, которые всем помогут добиться успеха как на рабочем месте, так и в жизни. Робин Шарма передает нам посылы в каждой из своих книг. Попробуйте следовать им ...

На девятом месте книга Шаана Натали “Турки и мы”. Сборник вобрал исследования, написанные в разные годы одним из самых самобытных представителей армянской общественно-политической мысли, писателем Шааном Натали (Акоп Тер-Акопян). В них рассказывается о самых трагических событиях в истории Армении, о событиях начала ХХ века, о провозглашении и падении Республики Армения, о конкретных формах проявления идеологии тюркизма и о справедливой каре ответственных за Геноцид.

И на десятом месте “Резидент” Ашота Агабабяна. Все, что читатель прочтет в этой книге, бережно и строго около 60 лет с надписями “Совершенно секретно”, “Сохранить навсегда”, “Сжечь в случае опасности” хранилось в архивах КГБ СССР и в закрытом музее разведки. Документальная повесть «Резидент» впервые представляет публике героическую одиссею разведчика-профессионала.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).