Полиция США проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в Вашингтоне

Полиция США проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем с Капитолием Министерстве здравоохранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телекомпания FOX.

По ее данным, в Капитолии было увеличено присутствие полиции. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщила телекомпания, об угрозе взрыва было сообщено около 10 утра по местному времени. По словам представителя Минздрава Сары Ловенхайм, люди из здания министерства "в качестве меры предосторожности" были эвакуированы, а ведомство, совместно с правоохранительными органами, "внимательно следит за ситуацией".