Глава ДНР заявил о захвате войсками Украины села Старомарьевка

Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, фрагмент его выступления опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

"Связь с населенным пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями. У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР: там и дети, и старики. <…> Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, в самом населенном пункте уже оборудованы позиции, на въезде уже оборудован блокпост, другие укрепления", — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что военные самопровозглашенной республики не смогут работать в направлении Старомарьевки, поскольку это нанесет вред гражданскому населению. Для возвращения статуса-кво подключили международные структуры, уточнил глава республики.

По его словам, Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР. Так, уже второй день ВСУ предпринимают попытки взорвать нефтебазу в Донецке.

"Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища. Был еще беспилотник и вчера, который удалось сбить нашему подразделению", — сказал Пушилин.

Накануне в МИД ДНР заявили, что ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны написало, что силовики взяли его под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию назвав ее очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.

ДНР уже обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.