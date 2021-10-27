Число жертв при нападении боевиков ИГ на востоке Ирака возросло до 23

Число жертв вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака возросло до 23. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в среду телеканал Al Arabiya.

Как информировали во вторник вечером иракские СМИ, боевики ИГ напали на группу молодых людей в небольшой деревне Эр-Рашад, а также начали вести беспорядочный огонь из различных видов оружия по жилым домам в этом населенном пункте. Террористы были вынуждены отступить после прибытия в деревню иракских военнослужащих, оказавших сопротивление преступникам.

Новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах ранее в среду сообщил о еще одном нападении, совершенном в этой же провинции. По сведениям портала, инцидент произошел в деревне Нахр аль-Имам, где неизвестные лица убили семь человек, сожгли прилегающие к домам сады и подожгли автомобильные покрышки. Позже телеканал Al Hadath сообщил об увеличении числа жертв нападения до 10.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако иракские силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.