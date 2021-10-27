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Число жертв при нападении боевиков ИГ на востоке Ирака возросло до 23

Число жертв при нападении боевиков ИГ на востоке Ирака возросло до 23

Число жертв вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака возросло до 23. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в среду телеканал Al Arabiya.

Как информировали во вторник вечером иракские СМИ, боевики ИГ напали на группу молодых людей в небольшой деревне Эр-Рашад, а также начали вести беспорядочный огонь из различных видов оружия по жилым домам в этом населенном пункте. Террористы были вынуждены отступить после прибытия в деревню иракских военнослужащих, оказавших сопротивление преступникам.

Новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах ранее в среду сообщил о еще одном нападении, совершенном в этой же провинции. По сведениям портала, инцидент произошел в деревне Нахр аль-Имам, где неизвестные лица убили семь человек, сожгли прилегающие к домам сады и подожгли автомобильные покрышки. Позже телеканал Al Hadath сообщил об увеличении числа жертв нападения до 10.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако иракские силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.


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