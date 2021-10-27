Если бы не было решения, то военные действия возобновились бы: Пашинян об отводе войск из Сюника

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщает, что приказ об отводе войск из Сюника давал лично он, но это решение было принято для того, чтобы избежать боевых действий и хотя бы на время не потерять дорогу, имеющую стратегическое значение. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса депутата Анны Григорян.

Григорян отметила, что азербайджанские пограничники появились в Сюнике из-за того, что 18 декабря поступил приказ об отводе войск, чего не было предусмотрено в заявлении от 9 ноября. «Приказ об отводе войск был устный или письменный? Как зовут человека, давшего такой приказ? Было ли созвано заседание Совета безопасности до того, как было принято это решение?» - спросила депутат.

«Что касается Сюника, то я когда-либо отрицал свою ответственность за это решение? В письменной или устной форме? Приказы отдаются в соответствии с процедурами. Обсуждение было? Да, было. Заседания Совета безопасности не было, но все члены Совета безопасности, губернатор Сюника, министр иностранных дел, который говорил, что он не в курсе, заместитель министра приняли участие в этом обсуждении. Обсуждение проходило в правительстве. И было принято решение, чтобы избежать войны», - сказал Пашинян.

«Если бы это решение не было принято, там бы вспыхнули боевые действия. И действительно, в Сюнике у нас были бы проблемы. Мы были на десятки километров впереди, но, к сожалению, дошли до этого места», - сказал премьер.

Он отметил, что решение было принято исходя из логики того, что в ходе переговорных обсуждений была договоренность о передаче 7 районов. «Эти территории переданы в связи с тем, что они входят в состав 7 районов. Почему они входят в 7 районов? Как бы вам это ни нравилось, это прописано в законе об административно-территориальном делении, и это не новость», - сказал Пашинян и заверил, что секретов здесь нет.

По словам премьер-министра, это решение было принято для того, чтобы хотя бы на время не потерять дорогу, имеющую стратегическое значение. Он сообщил, что приказ об отводе войск был отдан им самим, а исполнен бывшим министром обороны Вагаршаком Арутюняном.

По словам Пашиняна, он лично несет полную ответственность за Сюник. Но этому решению предшествовали обсуждения с различными сотрудниками, членами Совета безопасности, официального заседания Совета Безопасности по этому поводу не было, но консультации были, 5-6 раз были обсуждения, были переговоры, были выезды, была договоренность, была письменная договоренность.

Он отметил, что оппозиция вела политическую борьбу 8 месяцев, ни разу не заявив, что отзовет подпись Армении от заявления от 9 ноября. Он призвал оппозицию заявить, что, если они придут к власти, отзовут подпись Армении от заявления от 9 ноября.