Пашинян подчеркнул важность участия России в демаркации и делимитации армяно- азербайджанской границы

В настоящее время на повестке дня правительства Армении стоят различные вопросы, один из которых - урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а другой - демаркация и делимитация границ между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер согласился с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что вопрос об армяно-азербайджанской границе должен решаться на основе карт советских времен, отметив, что по этим картам границы , если не на 100, то на 99 процентов совпадают с теми, которые описаны в законе 2010 г. об административно-территориальном делении Армении.

«В законе об административно-территориальном делении указана территория Республики Армения. Граница как категория де-юре определяется другим законом.

Для делимитации должны быть использованы карты Советского Союза. Наше исследование показывает, что карты разных лет являются копиями друг друга, нам нужно глубже изучить эти карты и понять, какое из них имеет юридическое основание. На этих картах есть определенные территориальные различия», - сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, как посредник, должна быть задействована в этом процессе.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что Армения и Азербайджан могут решить пограничный вопрос на основе советских карт. «Самое главное сейчас – это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Но здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? Есть очень простые, прагматичные вещи – потому что карты в Генштабе Российской армии находятся, карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период», - сказал он.