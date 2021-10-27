Границы Армении после закона «Об административно-территориальном делении» 2010 года не изменились: Пашинян

Границы Республики Армения не изменились. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос члена блока «Армения» Артура Казиняна о том, какова в настоящее время государственная граница Армении.

«Республика Армения исходит из той границы, которая описана в принятом в 2010 году законе «Об административно-территориальном делении». Он описывает, где заканчивается Армения и начинается Азербайджан. Сегодня мы исходим из этой реальности, что, конечно, не означает, что она точна на 100%.

Мы говорим, что вооруженные силы Азербайджана нарушили нашу границу в районе Сотк-Хознавар, а на остальных участках у нас есть определенный статус-кво», - сказал премьер.

Он добавил, территория Армении была зарегистрирована голосованием по закону об административном делении в 2010 году, и ВС Армении руководствуются этой логикой.

Пашинян также отметил, что на нынешней границе нужно провести точную демаркацию и делимитацию.