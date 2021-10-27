Министр иностранных дел Республики Арцах посетил офис Армянского всеобщего благотворительного союза 

В рамках рабочего визита в Ереван министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 27 октября посетил центральный офис Армянского всеобщего благотворительного союза и встретился с председателем филиала Союза в Армении Вазгеном Якубяном, советником по стратегическим вопросам Григором Ованисяном и другими ответственными лицами организации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, были обсуждены перспективы развития и укрепления Арцаха, упрочения связей Родины и Диаспоры, а также ряд других вопросов.

Министр высоко оценил деятельность Союза, подчеркнув, что организация всегда принимала непосредственное участие в реализации в Арцахе различных программ, и активно работая на международной арене, способствовала укреплению триединства Армении, Арцаха и Диаспоры.

Стороны отметили важность сохранения высокого уровня сотрудничества.