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Министр иностранных дел Республики Арцах посетил офис Армянского всеобщего благотворительного союза 

Министр иностранных дел Республики Арцах посетил офис Армянского всеобщего благотворительного союза 

В рамках рабочего визита в Ереван министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 27 октября посетил  центральный офис Армянского всеобщего благотворительного союза и встретился с председателем   филиала Союза в Армении Вазгеном Якубяном, советником по стратегическим вопросам Григором Ованисяном и другими ответственными лицами организации. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, были обсуждены перспективы развития и укрепления Арцаха, упрочения связей Родины и Диаспоры, а также ряд других вопросов.

Министр высоко оценил деятельность Союза, подчеркнув, что организация всегда принимала непосредственное участие в реализации в Арцахе различных программ, и активно работая на международной арене, способствовала укреплению  триединства Армении, Арцаха и Диаспоры.

Стороны отметили важность сохранения  высокого уровня сотрудничества.


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