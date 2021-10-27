Коммуникации должны символизировать мир, а не конфликт: Пашинян коснулся разблокировки коммуникаций

Открытие коммуникаций в регионе должно основываться на логике безопасности и мира. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса депутата Тагуи Казарян о разблокировке.

«Я думаю, что когда речь идет о коридорах, то логика коридоров и коридорная риторика усугубляет противоречие, враждебность и атмосферу враждебности в регионе. Я думаю, что в пункте 9 заявления от 9 ноября 2020 года мы четко констатировали, что должны быть открыты все региональные экономические и транспортные коммуникации, и мы привержены этой логике.

Это означает, что когда-то существовавшие железные дороги должны быть открыты в определенном порядке, стали доступными для стран региона. Дороги, которые когда-то существовали, необходимо снова открывать в определенном порядке, сделать их доступными для стран региона. Я считаю, что это важная составляющая безопасности, потому что, когда начинают работать эти коммуникации и экономика, это создает определенную гарантию безопасности и мира. Мы считаем, что открытие коммуникаций, в частности, должно иметь эту логику, эту цель», - сказал Пашинян.

По его словам, цель состоит в том, чтобы две страны могли использовать пути связи друг друга для перевозки грузов, в том числе и для прямых перевозок. Другой вопрос, на каких этапах и по какому графику это будет происходить.

«В этом вопросе, кажется, есть согласие. Перед заявлением 11 января было много шума, но пока никаких оговорок по поводу текста этого заявления нет, это нормальный и конструктивный текст. Сейчас мы обсуждаем конкретные пути, по которым это должно происходить. Наша позиция такова, что маршруты должны, тем не менее, символизировать мир, а не конфликт», - сказал он.

Для разблокирования экономических и транспортных связей региона создана Трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана.