Пашинян пригласил две оппозиционные фракции на встречу 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил две парламентские оппозиционные фракции на встречу для обсуждения арцахского вопроса. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Тигран Абраамян из фракции «Имею честь» спросил, когда Пашиняну сообщили, что мы находимся на грани войны или что вероятность войны увеличилась.

«О том, что мы находимся на грани войны, я думаю, армянскому руководству сообщалось очень регулярно, например, особенно после неподписания Казанского документа в 2011 году. И после того, как я стал премьер-министром в 2018 году, регулярно появлялись сообщения о том, что есть информация о том, что Азербайджан готовится к войне. Серж Саргсян сказал с этой трибуны, что с этого момента мы должны ждать войны в любой момент», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что хочет, чтобы люди различали две ситуации. «Первая ситуация такова: когда мы находимся в полном мире, и появляется информация, что война возможна. А когда возможна война, это очевидно и постоянно звучат заявления о том, что нагорно-карабахский конфликт будет разрешен военным путем, информация об этой войне становится чем-то вроде обычных новостей», - сказал премьер и подчеркнул важность фильтрации информации.

Он отметил, что практически каждый день появлялась информация о возможности войны. Однако институты фильтруют эту информацию и оценивают, насколько это возможно. «Я помню, что за два дня до 27 сентября было радиосообщение и предложение, которое в этом отношении казалось очень убедительным. Произошло это за день или два до начала войны. Но до этого постоянно поступала информация о том, что будет война», - сказал Пашинян.

Коснувшись заявления оппозиции о снижении субъективности Арцаха, Пашинян сказал: «Я удивляюсь, что блок «Армения» говорит об этом. Извините, но это вы оставили Арцах вне переговоров в 1998 году, это международно зарегистрированный факт».

Коснувшись слов оппозиции о том, что 72% территории Арцаха сейчас оккупировано, Пашинян сказал: «Извините, 72% этой территории были предметом торга во время вашего правления, и вы знали об этом. Почему вы не говорили об этом?»

Коснувшись обвинения в непрекращении войны, премьер-министр спросил, не знала ли оппозиция, что цена прекращения войны - согласие отдать все эти территории.

«Если вы сейчас говорите, что 72% Арцаха оккупировано, мы отдали эти земли, то ваша партия с 1998 по 2016 год вела переговоры о передаче 70% этих территорий. Вы ни разу не сделали заявления», - сказал Пашинян.

Он отметил, что оппозиция задает вопросы, зная, что на них сложно ответить открыто.

Относительно слов оппозиции о том, чтобы сесть и поговорить, Пашинян пригласил их на разговор. «Кто-то отказывался говорить? Кого вы пригласили? С большим удовольствием, сядем и поговорим. Я принимаю предложение, приглашаю на встречу две оппозиционные фракции в полном составе», - сказал Пашинян.