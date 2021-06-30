Предстоящие на 28 октября мероприятия
17:40, Октябрь 27, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:56 Вопрос восстановления южной железной дороги обсуждается: вице-премьер о вариантах разблокировки
- 18:47 Министр иностранных дел Республики Арцах посетил офис Армянского всеобщего благотворительного союза
- 18:38 Коммуникации должны символизировать мир, а не конфликт: Пашинян коснулся разблокировки коммуникаций
- 18:04 Пашинян пригласил две оппозиционные фракции на встречу
- 17:40 Предстоящие на 28 октября мероприятия
- 17:37 Представляющая интересы Армении команда подала серьезный иск в Международный суд ООН: Мирзоян
- 17:29 В Эр-Рияде впервые приземлился израильский самолет
- 17:27 На 9 ноября не запланировано встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана: глава МИД Армении
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-10-21
- 17:20 Азиатские индексы - 27-10-21
- 17:14 В России зафиксировано 1 123 смерти из-за ковида за сутки. Это новый максимум
- 17:11 Премьер-министр почтил память жертв преступления 27 октября 1999 года
- 16:55 Анатолий Карпов в третий раз стал депутатом Госдумы
- 16:48 Никаких изменений позиций на участке Пайласара не было: Пашинян
- 16:43 В Армении открылась Апостольская нунциатура Святого Престола
- 16:41 Блок с двумя марками «Апостольские визиты первосвященников Рима в Армению. Паломничество в первую христианскую страну»
- 16:18 Во Вьетнаме начали прививать от COVID подростков с целью возобновить работу школ
- 16:17 По инициативе Арсена Джулфалакяна и Давида Сафаряна в Степанакерте открылась спортивная площадка
- 16:04 Размик Петросян принял предложение о назначении на пост губернатора Арагацотна
- 16:02 Иран выступает за расширение сотрудничества по обмену разведданными по Афганистану
- 15:54 В матче «Алашкерт» - «Ноа» голов не было забито
- 15:36 Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
- 15:10 СМИ: Иран готов провести с тремя европейскими странами переговоры по ядерной сделке
- 15:07 Заместитель госсекретаря Ватикана подтвердил содействие Святого Престола правительству РА
- 14:56 Президент Армении из Саудовской Аравии выехал в Объединенные Арабские Эмираты
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19:00, 22.10.2021
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