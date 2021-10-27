На 9 ноября не запланировано встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана: глава МИД Армении

На 9 ноября не запланировано встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Депутат Сона Казарян отметила, что ходят слухи о том, что на 9 ноября намечена встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана, также распространяется информация о том, что документы, которые будут подписаны в Москве, будут касаться демаркации, делимитации и восстановления коммуникаций. Депутат поинтересовалась, планируется ли такое.

«На данный момент встречи в таком формате не планируется. При этом и в настоящий момент, и практически постоянно обсуждаются предложения о встречах в разных форматах. В результате таких предполагаемых встреч может быть достигнута договоренность о том, что будет опубликован какой-нибудь согласованный текст», - сказал Мирзоян.

Коснувшись публикаций в прессе, министр отметил: «Подписание документов с содержаниям, о котором говорится, конечно же, не предусмотрено. Эти встречи имеют для нас много практических значений. Они могут предоставить возможности для решения всего спектра послевоенных гуманитарных вопросов, включая скорейшее освобождение военнопленных и удерживаемых лиц, вопрос об объектах армянского культурного наследия в районах, оказавшихся под контролем Азербайджана и многие другие вопросы».

По его словам, такие встречи в более широком смысле - возможность снизить напряженность в регионе, приложить усилия для обеспечения стабильности и мира. «Это наша мотивация посещать такие встречи. Есть предложения таких встреч в разных форматах. В результате таких встреч обычно публикуются согласованные тексты», - сказал министр, добавив, что ничего подобного, о чем говорится в прессе, не планируется.

Мирзоян отметил, что переговоры предполагают определенную секретность. «Но я хочу заверить вас, что на всех - текущих и предстоящих переговорах за закрытыми дверями наши позиции на 100% соответствуют позициям, публично выраженным нашей политической командой, премьер-министром Армении, и ни на миллиметр не отступают от этих позиций», - сказал министр иностранных дел.