В России зафиксировано 1 123 смерти из-за ковида за сутки. Это новый максимум

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 123 против 1 106 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.

Всего с начала пандемии умерли 233 898 пациентов, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 582. При этом уже две недели ковид выявляют более чем у 30 тыс. человек в сутки.

Общее количество заразившихся увеличилось до 8 352 601. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,44%.

В настоящее время в России продолжают лечение 875 968 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 151. Всего уже выздоровели 7 242 735 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,7% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 789 против 6 074 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 786 570 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,33%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 91, это максимум с 28 июля. Всего в Москве из-за ковида умерли 30 963 человека.