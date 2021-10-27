Премьер-министр почтил память жертв преступления 27 октября 1999 года
17:11, 27 Октябрь, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян в парке Национального Собрания принял участие в церемонии памяти государственных и политических деятелей, ставших жертвами преступления 27 октября 1999 года.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства возложил цветы к мемориалу, почтил память жертв преступления.
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