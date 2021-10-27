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В Армении открылась Апостольская нунциатура Святого Престола

В Армении открылась Апостольская нунциатура Святого Престола

В Ереване состоялась церемония открытия Апостольской нунциатуры Святого Престола в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», церемония открытия прошла при участии министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и заместителя государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгара Пенья Пара.

Перед церемонией открытия министр иностранных дел Армении и заместитель государственного секретаря по общим вопросам сделали заявления для прессы, также состоялось погашение почтовой марки «Апостольские визиты понтификов Рима в Армению. Паломничество в первую христианскую страну».


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