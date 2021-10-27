Блок с двумя марками «Апостольские визиты первосвященников Рима в Армению. Паломничество в первую христианскую страну»

27 октября в обращение вышла открытка с двумя марками «Апостольские визиты первосвященников Рима в Армению. Паломничество в первую христианскую страну».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Айпост». В сообщении отмечается, что погашение блока осуществят заместитель генерального секретаря по общим вопросам Святейшего Престола Эдгар Пенья Пара, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян, генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян, президент Армянской ассоциации филателистов РА Овик Мусаелян.

Каждая марка имеет номинальную стоимость 630 драмов.

На левой марке изображен Папа Иоанн Павел II, посетивший Армению в 2001 году, а на правой марке - Папа Франциск, посетивший Армению в 2016 году.

Вверху и внизу блока находятся надписи «Апостольские визиты первосвященников Рима в Армению», «ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПЕРВУЮ ХРИСТИАНСКУЮ СТРАНУ» на армянском и английском языках.

На заднем плане блока изображен монастырь Хор Вирап на фоне горы Арарат.

Фото: Айка Манукяна

Дата выпуска: 27 октября 2021 г.

Дизайнер: Давид Довлатян

Типография: Cartor, Франция

Размер п. марки: 30,0 x 30,0 мм

Размер п. блока: 100,0 x 80,0 мм

Тираж: 25 000 шт.