Размик Петросян принял предложение о назначении на пост губернатора Арагацотна

Губернатором Арагацотнской области будет назначен Размик Петросян, который занимает пост вице-губернатора.

Об этом «Арменпресс» сообщил сам Размик Петросян.

«Было сделано предложение, и я согласился», - представил он.

Пост губернатора Арагацотна с 16 октября 2018 года занимал Давид Геворкян, который 27 октября подал в отставку.