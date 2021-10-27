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Размик Петросян принял предложение о назначении на пост губернатора Арагацотна

Размик Петросян принял предложение о назначении на пост губернатора Арагацотна

Губернатором Арагацотнской области будет назначен Размик Петросян, который занимает пост вице-губернатора.

Об этом «Арменпресс» сообщил сам Размик Петросян.

«Было сделано предложение, и я согласился», - представил он.

Пост губернатора Арагацотна с 16 октября 2018 года занимал Давид Геворкян, который 27 октября подал в отставку.
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