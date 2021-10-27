Иран выступает за расширение сотрудничества по обмену разведданными по Афганистану

Иранская сторона выступает за развитие сотрудничества по обмену информацией в сфере безопасности и разведки по Афганистану. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече стран - соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В целях борьбы с организованной преступностью и терроризмом в Афганистане мы предлагаем создать более серьезный механизм сотрудничества в сферах безопасности и разведки, а также выступаем за ускорение обмена информацией и координации действий между странами региона, включая соседей Афганистана", - сообщил он.

Также глава МИД заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может выступить посредником между афганскими сторонами для достижения соглашения по политическому будущему этой страны. "Иран предлагает, чтобы генсек ООН принял меры и при необходимости выступил в качестве посредника между афганскими группами для достижения соглашения о будущей политической структуре этой страны", - сказал он.