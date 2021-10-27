Заместитель госсекретаря Ватикана подтвердил содействие Святого Престола правительству РА

Открытие дипломатической миссии Ватикана в Армении станет символом наведения мостов в регионе, создания возможностей для встреч и для установления справедливого и долгосрочного мира для Армении и международного сообщества в целом. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил находящийся в Армении с официальным визитом заместитель государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгар Пенья Пара.

По словам Эдгара Пенья Пара, его официальный визит в Армению, встреча на высоком уровне с министром иностранных дел Армении подтверждают «дружеские отношения и сотрудничество, которые всегда существовали между Святым Престолом и Республикой Армения».

«Я привез приветствия от Папы Франциска, у которого остались яркие воспоминания о его визите в Армению в 2016 году, его недавней встрече с президентом Саргсяном и Католикосом всех армян Гарегином II», - сказал он.

Цель визита Эдгара Пенья Пара открытие Апостольской нунциатуры Святого Престола в Ереване. В связи с этим он поблагодарил президента РА и правительство, которые при посредничестве посла Карена Назаряна призвали Святейший Престол открыть дипломатическую миссию в Армении.

«Несмотря на ограниченность имеющихся средств и кадров, программа стала реальностью в течение нескольких месяцев, потому что все мы верили в нее. Я убежден, что эта Апостольская нунциатура станет символом наведения мостов в регионе, создания возможностей для встреч и открытия новых путей для справедливого и местного мира для Армении и для международного сообщества в целом», - сказал Эдгар Пенья Пара.

По словам заместителя госсекретаря Святого Престола, физическое присутствие Апостольского нунция в Армении, безусловно, будет полезно для решения возможных проблем и поиска достаточных решений соответствующими правовыми средствами.

Поскольку в следующем году исполняется 30 лет установления двусторонних отношений между Арменией и Ватиканом, заместитель Генерального секретаря Святейшего Престола пожелал, чтобы представительство в Ереване расширило дипломатическую миссию Святого Престола на гражданские и государственные органы, содействовало братству и дружбе с Армянской Апостольской Церковью, укреплению местной католической общины с ее различными обрядами.

«Сегодняшнее событие является свидетельством уважения, которое преемник Петра, католическая церковь, испытывает к этой благородной земле, где живут потомки первых людей, принявших христианскую веру», - сказал Эдгар Пенья Пара.

Он рассказал о дружественных отношениях между Святым Престолом и Первопрестолом Святого Эчмиадзина, подчеркнув, что обе церкви привержены делу во имя общего блага.

По его словам, католическая церковь присутствует в Армении посредством различных ритуалов, различных социальных, образовательных и благотворительных мероприятий. Эдгар Пенья Пара коснулся и основанной в 1991 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II в Ашоцке больницы «Тирамайр Нарек», Офиса Каритаса, имеющего в Армении 52 социально-медицинских центра, а также распространению армянских традиций и литературы, которую столь преданно и эффективно осуществляют отцы Конгрегации Мхитаристов.

«Я могу добавить еще два центра для помощи инвалидам в Ереване и Спитаке, которые находятся в ведении Сестер милосердия Матери Терезы Калькутты. На протяжении десятилетий эти структуры активно работали в армянском обществе, внося свой вклад», - сказал представитель Ватикана.

В конце своего выступления Пенья Пара подтвердил содействие Святого Престола правительству Армении в повестке международного сообщества в области мира, разоружения, прав человека, человеческого и культурного развития, свободы вероисповедания и защиты окружающей среды.

«Я молюсь Господу Богу с надеждой, что весь армянский народ сможет наслаждаться прочным миром, реальным социальным прогрессом, продолжая христианские традиции, унаследованные от предков на протяжении веков», - сказал заместитель государственного секретаря Святого Престола.Заместитель госсекретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгар Пенья Пара 27 октября прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. Он примет участие в официальной церемонии открытия Апостольской нунциатуры Святого Престола в Армении.