Президент Армении из Саудовской Аравии выехал в Объединенные Арабские Эмираты
14:56, 27 Октябрь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саргсян из Саудовской Аравии с рабочим визитом выехал в Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Армении, напомнив, что в аэропорту Эр-Рияда был поднят государственный флаг Армении.
Президента Армении провожал государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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