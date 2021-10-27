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Президент Армении из Саудовской Аравии выехал в Объединенные Арабские Эмираты

Президент Армении из Саудовской Аравии выехал в Объединенные Арабские Эмираты

Президент Республики Армения Армен Саргсян из Саудовской Аравии с рабочим визитом выехал в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Армении, напомнив, что в аэропорту Эр-Рияда был поднят государственный флаг Армении.

Президента Армении провожал государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.


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