Эксперт: Китай не присоединится к переговорам России и США по разоружению

Китай никогда не присоединится к трехстороннему диалогу с РФ и США по разоружению, так как размеры его арсенала несоизмеримо малы в сравнении с тем количеством ядерного оружия, которым обладают Москва и Вашингтон. Как передает Арменпресс, об этом заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.

"Я не думаю, что Китай хоть когда-нибудь согласится присоединиться к трехсторонним переговорам или диалогу по разоружению с Россией и США, потому что у нас разные размеры (ядерного арсенала – ред.), у США и России огромные арсеналы, а Китай обладает лишь маленьким арсеналом", - заявила Яо Юньчжу на "полях" экспертной конференции в рамках Пекинского Сяншаньского форума.

По ее словам, в таких условиях присоединение к трехстороннему соглашению с Россией и США будет не совсем справедливо по отношению к Китаю.

Вместе с тем она подчеркнула, что Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым, и изменить эту политику не так-то просто.

Аналитик также указала, что основная логика ядерного сдерживания остается прежней и количество в ней не имеет большого значения, ровно, как увеличение и сокращение арсенала, так как даже малое количество ядерного оружия будет достаточно для сдерживания противника, обладающего намного большим арсеналом.